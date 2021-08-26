الذهب يهبط 1% مع ارتفاع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

هبط الذهب 1 % أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، موسعاً تراجعه عن مستوى 1800 دولار مع صعود الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى إطار زمني لتقليص الدعم للاقتصاد من مؤتمر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في جاكسون هول هذا الأسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.97 % إلى 1785.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 1.2 %إلى 1787.10 دولاراً.

كان الذهب قفز 1.4 % يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع مدفوعاً بتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

لكن أسعار المعدن النفيس اتخذت مساراً نزولياً مع ابتعاد الدولار عن أدنى مستوى في أسبوع، مما حد من الإقبال على الذهب الذي ترفع زيادة الدولار تكلفته بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل الأسواق لدى كينسيز: «المحرك الرئيسي للسوق هذا الأسبوع هو مؤتمر جاكسون هول. قبل أيام قليلة، كان الناس يتوقعون بشدة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في التقليص التدريجي للتحفيز قبل نهاية العام، والآن هذه علامة استفهام مرة أخرى».

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد ينجم عن تدابير التحفيز.

وتراجعت الفضة 0.7 % إلى 23.66 دولاراً للأوقية، وهبط البلاديوم 1.5 % إلى 2435.00 دولاراً.

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