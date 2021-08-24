«بتكوين» تتجاوز 50 ألف دولار

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفع سعر «بتكوين» إلى ما يزيد على 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو مواصلة انتعاشها بعد تراجع دام شهوراً.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 50341 دولاراً، إذ يراهن المستثمرون على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.

وارتفعت «بتكوين» 81 % منذ بلغت أدنى مستوى سنوي عند 27700 دولار في يناير. كما ارتفع سعر العملة المشفرة المنافسة «إيثر» 2.8 % إلى 3337 دولاراً بنمو 91 % منذ انخفاضها إلى 1740 دولاراً الشهر الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز