«فيسبوك» تقدم قروضاً للشركات الصغيرة في الهند

المصدر: نيودلهي- بلومبرغ

تخطط شركة «فيسبوك» لتقديم قروض للشركات الصغيرة في الهند، وهي الدولة الأولى، التي تطرح فيها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي هذا البرنامج.

قالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، في بيان، إن شريكتها «إنديفي» (Indifi) ستقدم قرضاً للشركات الصغيرة، التي تعلن على «فيسبوك»، وجاء ذلك بعد إقامة حدث، يضم عدداً من ممثلي الصناعة والحكومة في الهند.

ستتراوح قيمة القروض بين 500 ألف روبية (ما يعادل 6720 دولاراً) و5 ملايين روبية، بمعدلات فائدة تتراوح بين 17% و20%، ويحتمل أن يحدث ذلك دون ضمانات.

وتتحول الهند إلى أرض خصبة لشركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات تضم كل شيء، من التمويل إلى توصيل الطعام والتعليم.

وأطلقت شركة «أمازون دوت كوم» هذا الأسبوع استثمارها الأول في قطاع إدارة الثروات في الهند، إذ شاركت في جولة تمويلية بقيمة 40 مليون دولار من قِبل شركة «سمول كيس تكنولوجيز بي في تي» الناشة للتكنولوجيا المالية، كما تقدم «واتسآب» التابعة لـ«فيسبوك» خدمة مدفوعات رقمية.

وقال أجيت موهان، المدير الإداري لـ«فيسبوك» في الهند: «نحن نمر بأهم مرحلة في التحول الرقمي، ونعتقد أن مبادرة قروض الأعمال الصغيرة يمكن أن توفر قوة دفع كبيرة لرواد الأعمال الأوائل، لدعم أفكارهم وقدرتهم على المخاطرة»، مشيراً إلى أن البرنامج مفتوح للشركات المسجلة في 200 بلدة ومدينة في الدولة.

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