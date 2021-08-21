«المركزي الأوروبي»: تغير المناخ يهدد النظام المالي

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أكد البنك المركزي الأوروبي، أن الاحتباس الحراري يشكل تهديداً خطيراً للأعمال المصرفية. وقالت مدير البنك، إيزابيل شنابل في تصريحات لمجلة «فوكوس» الألمانية: «تغير المناخ يمثل أيضاً خطراً غير مسبوق على النظام المالي».

وذكرت أن حوالي ثلث القروض التي قدمتها البنوك في منطقة اليورو حالياً للشركات معرضة لمخاطر، مثل ظواهر مناخية متطرفة، «بدرجة عالية أو متزايدة».

وبينت شنابل أن هذا يتضح من خلال اختبار الإجهاد للاقتصاد الكلي الذي قام البنك المركزي الأوروبي، الذي شمل تقييم بيانات من 2000 بنك و4 ملايين شركة. وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي يعتزم نشر تفاصيل حول هذا الأمر قريباً.

ودعا الصندوق العالمي للطبيعة «دبليو دبليو إف»، البنوك إلى مراقبة أزمة المناخ عن كثب.

وقال ماتياس كروب، رئيس قسم التمويل المستدام في الصندوق: «تستند سياسة استدامة الاستثمارات والإقراض إلى عدم زيادة تأجيج أزمة المناخ، بالإضافة إلى توفير الأموال من أجل التحوّل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز