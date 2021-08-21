صناديق الأسهم تستقطب 24 مليار دولار في أسبوع

المصدر: لندن – رويترز

قال بنك أوف أمريكا في مذكرة أسبوعية، إن المستثمرين تخلوا عن النقد ليضعوا أموالهم في صناديق الأسهم والسندات في الأسبوع المنتهي الأربعاء الماضي، فيما شهدت صناديق الأسهم أكبر دخول للتدفقات في 9 أسابيع.

وخلص البنك، استناداً إلى بيانات «إي بي إف آر»، إلى أن صناديق الأسهم استقطبت 23.9 مليار دولار بينما جذبت صناديق السندات 12.6 مليار دولار. جاء هذا على حساب النقد، الذي عانى نزوح تدفقات أسبوعية بقيمة 4.5 مليارات دولار.

وفي أدوات الدخل الثابت، شهدت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات داخلة للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي، مستقطبة 7.8 مليارات دولار، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة دخول أول تدفقات في أربعة أسابيع عند 200 مليون دولار.

وجذبت الأسهم الأمريكية 12.8 مليار دولار بينما سجلت صناديق الأسواق الناشئة أكبر تدفقات منذ أبريل عند 4.3 مليارات دولار. في غضون ذلك، خسرت اليابان 900 مليون دولار.

وجُمّعت البيانات قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو والذي أثار حالة من الفوضى في السوق نظراً لأن احتمالات خفض التحفيز فاقمت مخاوف بشأن السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا ومشكلات تلوح في سلاسل التوريد وتعافٍ اقتصادي ضعيف.

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