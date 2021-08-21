الصين تثبت الفائدة وتعزز احتياطيات الذهب

المصدر: (بكين - د ب أ)

أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير أمس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع فيما رفعت احتياطياتها من الذهب وعززتها مدة 15 سنة متتالية. وأعلن بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) أن سعر الفائدة على القروض الأولية مدة عام واحد سيظل عند مستوى 3.85 % في حين ستظل الفائدة للقروض الأولية مدة 5 سنوات عند مستوى 4.56 %.

كانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولخمسة أعوام في أبريل 2020. وفي ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض خمس السنوات بمقدار 10 نقاط أساس.

وكانت الأسواق تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني الفائدة على آلية الإقراض متوسط المدى التابعة له من دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكاً إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين بديلاً للآلية التقليدية في أغسطس 2019.

إلى ذلك زادت احتياطيات الصين من الذهب سنوياً، لمدة 15 عاماً متتالية، لتصل إلى 14727.26 طناً حتى عام 2020، وفقاً لكتاب سنوي صادر عن جمعية الذهب الصينية.

ورغم عوامل تشمل وباء كوفيد 19 والسياسات المتعلقة بحقوق التعدين، إلا أن إنتاج الذهب في البلاد لا يزال يحتل المرتبة الأولى في العالم، إذ بلغ 365.35 طناً عام 2020، كما أظهر التقرير الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويمثل هذا انخفاضاً قدره 14.88 طناً أو أقل بنحو 3.9% عن الفترة نفسها من عام 2019.

ورغم اتجاه التباطؤ الواضح في انكماش إنتاج الذهب عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة، يظهر تحول صناعة إنتاج الذهب في الصين من النمو عالي السرعة إلى التطوير عالي الجودة زخماً جيداً.

وبلغ إجمالي حجم تداول الذهب في السوق الصينية 95500 طن عام 2020، وهو ما يمثل 13.72% من تعاملات الذهب في السوق العالمية.

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