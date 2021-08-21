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    انتعاش أسعار المنتجين في ألمانيا خلال يوليو

    المصدر:
    • (برلين - د ب أ)
    التاريخ:

    ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ يناير 1975، بحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس.

    ونمت أسعار المنتجين بنسبة 10.4 % على أساس سنوي في يوليو الماضي، عقب زيادة بنسبة 8.5 % في يونيو السابق عليه. 

    كان خبراء الاقتصاد توقعوا زيادة 9.2%.

    وهذه هي أسرع زيادة منذ يناير 1975 عندما نمت الأسعار بشكل حاد وسط أول أزمة نفط.

    وباستبعاد الطاقة، حققت أسعار المنتجين مكاسب بنسبة 7.4% على أساس سنوي في يوليو، عقب زيادة بنسبة 6% في الشهر السابق عليه.

    وعلى أساس شهري، ارتفع تضخم أسعار المنتجين بشكل عام إلى 1.9% من 1.3% في يونيو.

    وكان خبراء اقتصاديون توقعوا زيادة بنسبة 0.8%.

    ومن بين المكونات، سجلت الطاقة أكبر نمو في الأسعار بنسبة 20.4% وحققت الأسعار للسلع الوسيطة زيادة 15.6%.

    ونمت أسعار المنتجين للبضائع الاستهلاكية المستدامة 2.2%.

    وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المستدامة وأسعار السلع الرأسمالية 1.8%، لكل منها.

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