انتعاش أسعار المنتجين في ألمانيا خلال يوليو
ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ يناير 1975، بحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس.
ونمت أسعار المنتجين بنسبة 10.4 % على أساس سنوي في يوليو الماضي، عقب زيادة بنسبة 8.5 % في يونيو السابق عليه.
كان خبراء الاقتصاد توقعوا زيادة 9.2%.
وهذه هي أسرع زيادة منذ يناير 1975 عندما نمت الأسعار بشكل حاد وسط أول أزمة نفط.
وباستبعاد الطاقة، حققت أسعار المنتجين مكاسب بنسبة 7.4% على أساس سنوي في يوليو، عقب زيادة بنسبة 6% في الشهر السابق عليه.
وعلى أساس شهري، ارتفع تضخم أسعار المنتجين بشكل عام إلى 1.9% من 1.3% في يونيو.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا زيادة بنسبة 0.8%.
ومن بين المكونات، سجلت الطاقة أكبر نمو في الأسعار بنسبة 20.4% وحققت الأسعار للسلع الوسيطة زيادة 15.6%.
ونمت أسعار المنتجين للبضائع الاستهلاكية المستدامة 2.2%.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المستدامة وأسعار السلع الرأسمالية 1.8%، لكل منها.