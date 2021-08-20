تراجع قياسي لأسهم «علي بابا»

المصدر: هونغ كونغ - د ب أ

تراجع سعر سهم مجموعة التجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت الصينية العملاقة «علي بابا غروب هولدينغ» خلال تعاملات أمس، 4.3% ليصل إلى مستوى قياسي في إطار موجة البيع الكثيفة لأسهم شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة بعد إشارة السلطات الصينية إلى اعتزامها اتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى الحد من قوة هذه الشركات.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن تراجع السهم جاء بعد إعلان السلطات الصينية قيامها بدراسة مقترحات منفصلة لضمان حقوق السائقين الذين يعملون لمصلحة شركات الإنترنت ومراقبة أداء وتطور هذا القطاع.

كما تراجعت ثقة المستثمرين في سهم أكبر منصة للتجارة الإلكترونية وإعلانات الإنترنت في الصين بعد تصريحات مسؤولي شركة خدمات الإنترنت الصينية العملاقة الأخرى «تينسنت»، أخيراً، أن الحكومة قد تقوم بتغييرات عادلة لكيفية استخدام الشركات لبيانات المستخدمين في الأغراض الإعلانية.

وكانت الإجراءات الحكومية ضد شركات التكنولوجيا في الصين قد كبدت سوق الأسهم الصينية نحو تريليون دولار خلال الشهر الماضي، حيث تحركت السلطات الصينية تحت دعاوى عديدة من مكافحة الاحتكار إلى حماية الخصوصية إلى ضرورة تنظيم نشاط التجارة الإلكترونية وحماية البيانات عبر الإنترنت.

وتراجع سهم «علي بابا»، المسجّل في بورصة هونغ كونغ بنحو 29% منذ بداية العام الجاري، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» الرئيس للبورصة 7% فقط خلال الفترة نفسها.

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