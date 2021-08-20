قفزة لفائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو في يونيو

المصدر: فرانكفورت-رويترز

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع بأكثر من النصف في يونيو مقارنة مع الشهر السابق بفعل زيادة فائض تجارة الخدمات.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضاً في ميزان المعاملات الجارية 21.8 مليار يورو في يونيو، ارتفاعاً من 13.9 مليار يورو في مايو وفقاً لأرقام مُعدلة.

وفي الاثني عشر شهراً حتى يونيو، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 2 % في فترة 12 شهراً السابقة عليها.

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