هبوط الحديد والنحاس لأدنى مستوى في 4 أشهر

المصدر: لندن- بلومبرغ

هبط خام الحديد وعقود النحاس لأدنى مستوى في 4 أشهر خلال تعاملات، أمس، في ظل مخاوف متعلقة بإنتاج الصين من الصلب والمخاطر، التي تهدد نمو الاقتصاد العالمي.

كما تعرضت أسواق المعادن لضغوط، بسبب مخاوف من بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض مشترياته من الأصول في العام الجاري، كما أظهر محضر المركزي الأمريكي، أمس.

وهبط سعر تداول خام الحديد خلال تعاملات أمس في سنغافورة 12% إلى 131.30 دولاراً للطن.

أما على صعيد عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر المتداولة في بورصة لندن للمعادن فتراجعت خلال تداولات، أمس، بنسبة 2.8% إلى 8787 دولاراً للطن، كما هبطت العقود الآجلة للنحاس المتداولة في كومكس تسليم ديسمبر، بنسبة 2.9% إلى 4 دولارات للرطل.

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