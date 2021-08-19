قوة الدولار تهبط بالذهب لليوم الثالث

المصدر: لندن - الوكالات

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي عند تسوية تعاملات الخميس، مع صعود الدولار لأعلى مستوى في تسعة أشهر ووسط رصد تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية عند 348 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أغسطس، مقابل توقعات بالهبوط إلى 362 ألفاً.

وكان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قد أظهر أن مسؤولي البنك المركزي يرون إمكانية خفض برنامج شراء السندات هذا العام، إذا استمر الاقتصاد في التحسن كما هو متوقع.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة تقارب 0.1% أو 1.30 دولار ليسجل 1783.10 دولاراً للأوقية عند التسوية.

وخلال التعاملات صعد مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.4% عند 93.550 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز