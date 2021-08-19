روسيا تتوقع نقل 5.6 مليارات متر غاز طبيعي عبر «نورد ستريم 2»

المصدر: موسكو-رويترز

قالت جازبروم الروسية المنتجة للغاز إن من المتوقع أن ينقل خط أنابيب نورد ستريم 2، وهو قيد الإنشاء، 5.6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي هذا العام.

وخط أنابيب نورد ستريم 2 الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار مصمم لتجنب أوكرانيا الخصم السياسي لروسيا ومضاعفة طاقة خط أنابيب نورد ستريم القائم البالغة 110 مليارات متر مكعب سنوياً، وهو نقطة محورية في التوتر بين موسكو وواشنطن.

وأدت عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في نهاية 2019 والتوتر السياسي وخطط واشنطن لزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا عن طريق البحر إلى عرقلة إنشاء خط الأنابيب الذي يمتد تحت البحر حتى ألمانيا.

لكنه بات مكتملاً الآن بنسبة 99 %.

وقالت جازبروم إن تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم بلغت 33.7 مليار متر مكعب في الفترة من يناير حتى يوليو، ارتفاعاً من 32.9 مليار متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي و31.7 مليار في الشهور السبعة الأولى من 2019.

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