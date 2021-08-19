«غلوبال فاوندريز» تتقدم بطلب الاكتتاب العام في أمريكا

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تقدمت شركة «غلوبال فاوندريز» الأمريكية لإنتاج أشباه الموصلات، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بطلب إلى الجهات التنظيمية المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية سراً للموافقة على طرح أسهم الشركة في اكتتاب عام أولي في بورصة نيويورك، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن الطرح المُحتمل قد يرفع قيمة الشركة إلى نحو 25 مليار دولار.

وأضافت أن «غلوبال فاوندريز» تعمل مع عدة بنوك للتحضير للطرح، ومن أبرزها «مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان تشيس».

ومن المتوقع أن تُفصح «غلوبال فاوندريز» عن الطرح في أكتوبر المقبل، فيما من المتوقع أن تتحول الشركة إلى الملكية العامة بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، وفقاً لسرعة إجراءات معالجة الطلب.

وذكرت الوكالة أيضاً أن هذه الخطوة من جانب «غلوبال فاوندريز» تُعد بمثابة الإشارة الأشد وضوحاً على عدم تحمس الشركة لقبول الارتباط المُحتمل بينها وبين شركة «انتل كورب» الأمريكية للتقنية، والذي أثيرت تقارير بشأنه الشهر الماضي.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية قد ذكرت الشهر الماضي أن «انتل كورب» تخوض مباحثات للاستحواذ على «غلوبال فاوندريز».

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