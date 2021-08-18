«كانتاس» تلزم موظفيها بتطعيم كامل ضد «كورونا»

المصدر: سيدني - د ب أ

قالت شركة الطيران الأسترالية كانتاس إنها ستطلب من جميع موظفيها التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا في غضون 3 أشهر.

وذكرت مجموعة كانتاس، التي تمتلك شركة كانتاس وشركة الطيران ذات الميزانية المحدودة جيت ستار، في بيان أن أطقم الطائرات والطيارين وعمال المطار سيحتاجون إلى التطعيم الكامل ضد فيروس «كوفيد -19» بحلول 15 نوفمبر، في حين أن باقي موظفيها سيكون لديهم حتى 31 مارس 2022 ليكونوا مطعّمين بالكامل.

وقالت الشركة إنه ستكون هناك استثناءات لمن لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية، لكن من المتوقع أن تكون تلك الحالات نادرة.

وحتى الآن، تم تطعيم نحو 27% من الأستراليين فوق سن 16 عاماً بشكل كامل.

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