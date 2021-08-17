جوجل تدعم الباحثين عن الوظائف في المنطقة بمِنح وشهادات مهنية

المصدر: دبي- البيان

انطلاقًا من التزامها بدعم الأنشطة التجارية المحلية والباحثين عن العمل، ترعى «جوجل Google» ما يزيد عن 7000 منحة لشهادات جوجل المهنية عبر Coursera.org في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف الدورات الإلكترونية الأربع إلى زيادة الاستعداد الوظيفي لدى الأشخاص معدومي الخبرة في مجالات مثل دعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع وتصميم تجربة المستخدم وتحليلات البيانات.

يتم توزيع الشهادات بالاستعانة بمنظمات محلية مثل المعهد المصرفي المصري (EBI) والمركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD) في مصر، و«أمديست» في لبنان، ووكالة التنمية الرقمية (ADD) في المغرب، و«غزة سكاي جيكس» في فلسطين، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وصندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) في المملكة العربية السعودية، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC) وكلية التقنية العليا في الإمارات العربية المتحدة. تُقدّم هذه المنح لمختلف المشاركين والمشاركات من النّساء، والباحثين عن الوظائف من فئة الشباب، وآخرين ممّن تأثرت مهنهم بسبب الجائحة.

شهادات جوجل المهنية متاحة أيضًا لكل المهتمين من هواة التعلّم. وتتميّز هذه البرامج بانخفاض التكلفة وبإمكانية التحكم في وتيرتها. وبعد إكمالها، يتم منح شهادة رسمية مُعترف بها من أصحاب العمل في المجال ذي الصلة، ما يساهم في التطوير المهني للمتعلّمين. وتتوفر الآن إحدى الدورات التدريبية الرئيسية، «دعم تكنولوجيا المعلومات»، باللغة العربية على موقع Coursera الإلكتروني، وتعتمد تكلفة الشهادة على الوقت المستغرق لإتمامها. قيمة الاشتراك الشهري على Coursera متوفّرة على الموقع.

دورات جديدة

ولمساعدة المزيد من الأشخاص على حسن الاستعداد لفرصة العمل القادمة أو لنشاطهم التجاري الجديد، تقدّم جوجل خمس دورات إضافية لتطوير المهارات الرقمية التطبيقية عبر «مهارات من Google»، وهو برنامج تدريب على المهارات الرقمية أكمله حتى يومنا هذا مليون متحدث ومتحدثة باللغة العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستركّز الدورات على المهارات الضرورية التي من شأنها مساعدة المشاركين على «إنشاء سيرة ذاتية باستخدام مستندات Google» و«استخدام منتجات Google للحصول على وظيفة جديدة» و«إدارة مشروع بواسطة أدوات رقمية»، من بين أهداف أخرى.

على مدار العام السابق، تزايدت عمليات البحث المرتبطة بالوظائف على جوجل وكذلك عمليات البحث عن مواد تعليمية إلكترونية على YouTube، وهذا من منطلق حرص الأشخاص على تطوير مهاراتهم وتوسيع نطاق فرصهم. وشملت قائمة أهم عمليات البحث عبارات البحث العامة «وظائف» و«كيفية كتابة سيرة ذاتية»، بينما بحث مستخدمون آخرون عن «فرص عمل عن بُعد».

وتأتي هذه الشهادات المهنية والمِنح والدورات التدريبية الجديدة كجزء من مبادرة «انطلق مع جوجل» الهادفة إلى تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الأدوات والبرامج والمِنح.

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