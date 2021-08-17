تراجع الطلب في الصين يهبط بالنفط 3 %

المصدر: (لندن - رويترز)

هبطت أسعار النفط بما يزيد على 3 % متراجعة للجلسة الثالثة إلى أدنى مستوى خلال أسبوع بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ إنتاجية التكرير والنشاط الاقتصادي بالصين، في مؤشر على أن التفشي الجديد لـ«كوفيد 19» يزيد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونزل خام برنت 2.21 دولار أو ما يعادل 3.1 % إلى 68.38 دولاراً للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي 2.42 دولار أو ما يعادل 3.5 % إلى 66.02 دولاراً للبرميل. وأظهرت البيانات تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشكل كبير في يوليو، على عكس التوقعات، إذ عطل تفش جديد لـ«كوفيد19» وموجة من الفيضانات النشاط التجاري. كما تراجع تكرير النفط الخام في الصين الشهر الماضي إلى أدنى مستوى على أساس يومي منذ مايو 2020، حيث خفضت المصافي المستقلة الإنتاج وسط تخفيض الحصص وارتفاع المخزونات وتراجع الأرباح.

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