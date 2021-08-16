الذهب ينزل عن ذروة أسبوع مع ارتفاع الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع مع ارتفاع الدولار، لكن تراجع القلق بشأن تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز مبكراً والمخاوف من تفشي سلالة دلتا أبقت المعدن الأصفر قرب ذروة أسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1774 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولاراً. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1776.70 دولاراً. وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1 % بعد بيانات شهرية للأنشطة من الصين مخيبة للآمال. و

قفز الذهب 1.5 % يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو الذي يصدر يوم الأربعاء وتصريحات رئيسه جيروم باول الثلاثاء لتلقي مزيداً من الضوء على السياسة النقدية الأمريكية.

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