شانغهاي تخطط لبناء مدينة مالية عالمية جديدة

المصدر: شانغهاي - شينخوا

تخطط مدينة شانغهاي الصينية، لبناء منطقة لوجياتسوي لتصبح مدينة مالية عالمية من الدرجة الأولى بحلول عام 2025. وذلك وفقاً لمخطط صدر مؤخراً.

وأشارت خطة التنمية الخمسية الـ14 لمنطقة لوجياتسوي، إلى أن لوجياتسوي تستهدف احتضان أكثر من 10 آلاف مؤسسة مالية مختلفة بحلول عام 2025.

وتنص الخطة على رفع حجم القيمة المضافة للصناعة المالية من 50% من إجمالي المدينة المسجل في العام الماضي 2020، إلى أكثر من 55% في عام 2025 مع اكتمال المدينة المالية الجديدة. كما تستهدف شانغهاي زيادة جاذبيتها لشركات إدارة الأصول العالمية، ودعوة مجموعة من أفضل الشركات للاستقرار فيها.

وقال ليانغ تشينغ، نائب مدير مكتب إدارة لوجياتسوي في منطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة، إنه وفي فترة خمس السنوات، ستعمل لوجياتسوي على تعزيز مزاياها الرئيسة الثلاث المتمثلة بالتدويل عالي المستوى، والبيئة الإيكولوجية المكتملة، وأفضل خدمات الأعمال.

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