ارتفاع فائض تجارة منطقة اليورو في يونيو

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أن منطقة اليورو سجلت ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو مقارنة مع مايو الماضيين، إذ نمت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات خلال الشهر.

وأفاد «يوروستات» بأن منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، سجّلت فائضاً 18.1 مليار يورو (21.2 مليار دولار) في يوليو، ارتفاعاً من فائض تجاري 7.5 مليارات يورو في سابقه مايو.

وصدر التكتل سلعاً بقيمة 209.9 مليارات يورو في يونيو، بزيادة 22% مقارنة مع سابقه مايو. وبلغت فاتورة واردات التكتل 191.8 مليار يورو، بارتفاع 17% تقريباً عن مايو.

ونزل الفائض قليلاً مقارنة مع يونيو 2020 حين بلغ 20 مليار يورو. ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نمت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

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