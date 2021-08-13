أسعار القمح تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات

المصدر: شيكاغو - د ب أ

ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات مع خفض الولايات المتحدة لتقديراتها لمحصول القمح في روسيا ومحصول الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة.

كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد ذكرت أمس أنها تتوقع وصول إنتاج روسيا من القمح خلال الموسم الحالي إلى 72.5 مليون طن بانخفاض نسبته 15% عن توقعاتها في يوليو الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات محصول القمح في كندا وهو ما يعني انكماشاً في المخزون العالمي من المحصول إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات. في الوقت نفسه تبدو روسيا معرضة لخسارة لقب أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم مع خفض وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لصادرات القمح الروسي لتتساوى المبيعات الروسية مع مبيعات الاتحاد الأوروبي من القمح.

وارتفع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو للحاصلات اليوم الجمعة بنسبة 2.8 % إلى 7.865 دولارات لكل بوشل، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2013. وكانت الأسعار قد ارتفعت أمس بنسبة 3.5 %. وفي بورصة باريس ارتفع سعر طن القمح المطحون أكثر من 250 يورو لأول مرة منذ 2013. وارتفع سعر القمح الربيعي في بورصة مينيابوليس بنسبة 2% إلى 9.375 دولارات للبوشل وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.

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