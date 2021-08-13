10 مليارات دولار أرباح «غازبروم» النصفية

المصدر: موسكو - وام

حققت شركة «غاز بروم» الروسية أرباحاً صافية بلغت 718.31 مليار روبل أي حوالي 9.8 مليارات دولار.

وذكر تقرير الشركة أن الإيرادات زادت في النصف الأول من هذا العام، بنسبة 46.2% لتصل إلى 2.754 تريليون روبل، بينما شهدت الشركة في نفس الفترة من العام الماضي، خسارة بلغت 253.87 مليار روبل.

وأضاف التقرير إن إجمالي أرباح الشركة ارتفع بمقدار 2.17 مرة إلى 1.405 تريليون روبل، وبلغت أرباحها قبل الضرائب 823.42 مليار روبل. مقابل خسارة 334.62 مليار روبل. في يناير - يونيو من عام 2020.

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