الدولار يتحول للهبوط بعد هبوط حاد لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة

المصدر: وكالات

تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس، بعد تراجع حاد لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات جامعة «ميتشجان» أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع إلى 70.2 نقطة في القراءة الأولية لشهر أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2011، مقابل 81.2 نقطة في يوليو الماضي.

وكانت العملة الأمريكية قد تأثرت هذا الأسبوع بتصريحات عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي حول إمكانية بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض التحفيزات في العام الجاري، ومع ذلك فإن متغير «دلتا» وتباطؤ تضخم أسعار المستهلكين الشهري في يوليو، يفرضان حالة من عدم اليقين.

وانخفض الدولار أمام اليورو بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.1796 دولار.

كما هبطت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني 0.6% عند 109.7 ينات، وانخفضت أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% لتسجل 1.3860 دولار.

وفي هذه الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.5% عند 92.536 نقطة.

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