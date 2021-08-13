الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق وتسجل مكاسب أسبوعية 1.2%

المصدر: وكالات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية مع تركيز المستثمرين على التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي.

وواصلت البورصات الأوروبية تسجيل مستويات قياسية جديدة بدعم المكاسب غير المسبوقة في «وول ستريت» مع استمرار التعافي من أزمة الوباء، رغم المخاوف حيال تفشي متغير «دلتا».

وأظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو بلغ نحو 18.1 مليار يورو خلال يونيو 2021، مقابل 20 مليار يورو خلال يونيو العام الماضي.

وشهد سهم «أديداس» ارتفاعاً بنسبة 2.3% بعد أن باعت الشركة علامتها التجارية «ريبوك» بنحو 2.5 مليار دولار لشركة «أوثينتك براندس»، للتركيز على علامتها التجارية الأساسية.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2% أو نقطة واحدة ليغلق عند مستوى قياسي يبلغ 475.8 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية 1.2%.

كما ارتفع «فوتسي 100» البريطاني 0.3% (+25 نقطة) عند 7218 نقطة، وصعد «داكس» الألماني بنحو 0.2% (+39 نقطة) مسجلاً 15.977 ألف نقطة، وزاد «كاك» الفرنسي بنسبة 0.2% (+13 نقطة) إلى 5896 نقطة.

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