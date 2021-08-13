المستثمرون يتدافعون صوب تداولات القيمة المستثمرون يتدافعون صوب تداولات القيمة

المصدر: (لندن - رويترز)

أظهرت إحصاءات أسبوعية لـ«بنك أوف أمريكا» أن المستثمرين تدافعوا بشكل مباشر صوب ما يُسمى بـ«تداولات القيمة»، وأنهم أضافوا المزيد من الأموال إلى الأسهم الأوروبية وأسهم الشركات المالية والمواد في الأسبوع الفائت.

وأفاد بنك الاستثمار الأمريكي بأن أوروبا استقطبت تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار هي الأكبر في 8 أسابيع بينما شهدت الأسهم المالية تدفقات قوية قدرها 2.6 مليار دولار، هي الأكبر في 10 أسابيع.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات حجمها 15.7 مليار دولار في الوقت الذي عزز فيه متعاملو القطاع الخاص لدى بنك الاستثمار الأمريكي الذين يحوزون أصولاً بقيمة 3.2 تريليونات دولار مخصصاتهم للأسهم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 65%.

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