«فيسبوك» ترجئ عودة موظفيها بسبب «دلتا»

المصدر: سان فرانسيسكو-أ ف ب

قررت شركة فيسبوك التي تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الإصابات بسبب المتحورة دلتا، تأجيل عودة موظفيها إلى المكاتب حتى يناير 2022.

وقالت ناطقة باسم المجموعة الخميس «البيانات، وليس التواريخ، تؤثر على نهجنا في العودة إلى المكتب».

وأضافت «نظراً إلى أن البيانات الصحية الأخيرة تظهر ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 مدفوعاً بالمتحورة دلتا، لن يُطلب من موظفينا في الولايات المتحدة العودة إلى المكتب حتى يناير 2022».

وأوضحت «نواصل مراقبة الوضع والعمل مع خبراء لضمان أن تعطي خطط العودة إلى المكتب الأولوية لسلامة الجميع».

وقبل أسابيع قليلة، كانت فيسبوك ماضية قدماً في خططها لإعادة فتح مكاتبها بحلول أكتوبر، ما يتطلب تلقيح الجميع ووضع الكمامات طوال الوقت.

ويمكن إعادة فتح مكاتب فيسبوك خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق العام الحالي، اعتماداً على الأوضاع الصحية المحلية.

والأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية إرجاء العودة الإلزامية للموظفين إلى المكاتب حتى يناير 2022، حاذية حذو مايكروسوفت.

وهذا الأسبوع، أعلنت «أميريكن إكسبريس» إرجاء عودة الموظفين إلى المكتب حتى أكتوبر أقله. وأصدرت محطة «إن بي سي» التلفزيونية إعلاناً مماثلاً.

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