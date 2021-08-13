«سويفل» تتوسّع وتتطلع للربحية 2024

المصدر: القاهرة - رويترز

قال يوسف سالم المدير المالي لشركة سويفل، المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي، لـ«رويترز»، إن شركته ستوسع خدماتها قبل نهاية العام الجاري إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، وإلى جنوب شرق آسيا في العام المقبل، كما تخطط لدخول أنشطة جديدة، والتحول إلى الربحية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف سالم (28 سنة)، في مقابلة مع رويترز، أن شركته، التي من المنتظر أن تقيد أسهمها ببورصة ناسداك الأمريكية قبل نهاية العام، تدرس القيد المزدوج في بورصة مصر، أو قيداً منفصلاً لوحدتها بمصر في 2022- 2023.

وقال سالم إن سويفل ستتوسع في أنشطة واستثمارات جديدة، ترتبط بخدماتها الرئيسة خلال 2023، من بينها الأنشطة اللوجستية والإعلانات بجانب الخدمات المالية، وإنها تستهدف التحول للربحية في 2024، بتحقيق نحو 136 مليون دولار بعد الاستثمارات، والنفقات التشغيلية، وأكثر من 170 مليون دولار في 2025.

وتأسست سويفل، التي تتخذ من القاهرة مقراً لعملياتها، ومن دبي مقراً إدارياً ومالياً، في أبريل 2017، وهي خدمة للنقل الجماعي بالحافلات، يمكن فيها للركاب الحجز وسداد الأجرة، عبر تطبيق الشركة على الهاتف المحمول.

وقال سالم «نعمل في 10 مدن في 6 دول حالياً، ونستهدف زيادتها إلى 30 مدينة في 20 دولة، بحلول 2025... سنتوسع قبل نهاية العام في غرب أو جنوب أوروبا، وفي البرازيل أو المكسيك بأمريكا اللاتينية، وفي 2022 بجنوب شرق آسيا في الفلبين وماليزيا وإندونيسيا.

«لدينا أكثر من 5 آلاف حافلة، منها نحو 3 آلاف بمصر، ونحو 600 موظف، منهم نحو 400 بمصر... نقوم حالياً بأكثر من 3 ملايين رحلة شهرياً، ونستهدف الوصول بعدد الرحلات إلى مليوني رحلة يومياً في 2025، وأكثر من 500 مليون رحلة سنوياً».

وتعمل سويفل حالياً في 10 مدن بدول الإمارات ومصر والسعودية وكينيا وباكستان والأردن.

ويستخدم تطبيق سويفل موقع الراكب والجهة المقصودة، لتحديد أقل وقت ممكن للرحلة، استناداً إلى أقرب محطة للحافلات التي تتحرك في مسارات محددة.

وأضاف سالم، الذي يبلغ رأسمال شركته حالياً أكثر من 100 مليون دولار، وسيرتفع إلى نحو 550 مليون دولار بنهاية العام، بعد الاندماج مع كوينز جامبيت الأمريكية، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص، أن سويفل تستهدف إيرادات بقيمة 79 مليون دولار في العام الجاري، من نحو 100 ألف دولار عند تأسيسها.

وتابع أن الشركة تتوقع زيادة إيراداتها إلى أكثر من 140 مليون دولار في 2022، وما يزيد على 400 مليون دولار في 2023، ونحو 800 مليون دولار في 2024، وأكثر من مليار دولار في 2025.

وأعلنت سويفل في يوليو، عن توقيعها اتفاقاً نهائياً للاندماج مع كوينز جامبيت الأمريكية، ليتمخض عن الاندماج شركة تحمل اسم سويفل هولدينغز كورب، ستُدرج في بورصة ناسداك، ومن المنتظر الانتهاء من العملية في الربع الأخير من العام الجاري.

وستبلغ حصة مصطفى قنديل مؤسس الشركة وشريكاه، المصريان محمود نوح وأحمد صباح، نحو 15 % من سويفل، بعد إتمام الاندماج مع الشركة الأمريكية، في حين تعود النسبة الباقية لنحو 100 مستثمر.

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