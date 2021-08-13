تباطؤ تراجع إنتاج منطقة اليورو الصناعي
أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بوتيرة أبطأ في يونيو الماضي.
وتراجع الإنتاج الصناعي بنحو 0.3% على أساس شهري، مقابل 1.1% في مايو، في ثاني تراجع على التوالي. وكان المحللون يتوقعون انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.2%.
وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية 1.5% وتراجع إنتاج الطاقة بنحو 0.6%. وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة 1.6%.
وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الوسيطة 0.1% لكل منهما.
وعلى أساس سنوي، تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 9.7% في يونيو مقابل 20.6% في مايو. وكان من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 10.4%.
وتراجع الإنتاج الصناعي لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين ككل بنسبة 0.2% على أساس شهري في يونيو، إلا أنه ارتفع بنسبة 10.5% مقابل الشهر نفسه من العام الماضي.