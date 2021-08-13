تباطؤ تراجع إنتاج منطقة اليورو الصناعي

المصدر: (بروكسل - د ب أ)

أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بوتيرة أبطأ في يونيو الماضي.

وتراجع الإنتاج الصناعي بنحو 0.3% على أساس شهري، مقابل 1.1% في مايو، في ثاني تراجع على التوالي. وكان المحللون يتوقعون انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.2%.

وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية 1.5% وتراجع إنتاج الطاقة بنحو 0.6%. وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة 1.6%.

وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الوسيطة 0.1% لكل منهما.

وعلى أساس سنوي، تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 9.7% في يونيو مقابل 20.6% في مايو. وكان من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 10.4%.

وتراجع الإنتاج الصناعي لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين ككل بنسبة 0.2% على أساس شهري في يونيو، إلا أنه ارتفع بنسبة 10.5% مقابل الشهر نفسه من العام الماضي.

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