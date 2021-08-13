الدولار يتخلّى عن قمة دامت 4 أشهر

المصدر: (لندن – رويترز)

سجل الدولار ما يقل قليلاً عن ذروة 4 أشهر، مقابل عملات مناظرة كبيرة، أمس، إذ يستوعب المتعاملون العملات، بيانات من اليوم السابق، تظهر أن التضخم الأمريكي ربما يعتريه الفتور.

ولم يطرأ تغيير على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 92.907، بعد أن نزل 0.2 %، أول من أمس، عقب تقرير أظهر انحسار نمو أسعار المستهلكين.

وارتفعت العملة الأمريكية بوجه عام، منذ منتصف يونيو/ حزيران، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أول أبريل عند 93.195، قبل البيانات الصادرة الأربعاء، حين ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى أنه يتأهب لزيادة أسعار الفائدة أكثر مما هو متوقع، وفي ظل دلائل على أن الطلب المكبوت في الاقتصاد المتعافي، يغذي زيادات الأسعار.

وتباطأت الزيادات في الأسعار في يوليو، بيد أن التضخم بوجه عام، يظل مرتفعاً عند مستويات تاريخية. وتراجع التضخم أيضاً في بعض المناطق، حيث أشار صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي، إلى أن ضغوط الأسعار، سيثبت أنها مؤقتة، مثل الناجمة عن السيارات المستعملة.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.17390 دولار، بعد أن تعافى من قاع أربعة أشهر عند 1.1706 دولار، الأربعاء الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار بصفة عامة، مقابل الين عند 110.405 ين، بعد أن نزل عن أعلى مستوى في 5 أسابيع، البالغ 110.80، والذي سجله أثناء الليل.

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