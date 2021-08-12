3.5 تريليونات دولار موازنة 2022 الأمريكية

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي أمس مسودة موازنة 2022 بقيمة 3.5 تريليونات دولار من شأنها أن تزيد بشكل كبير الإنفاق الاجتماعي مع استثمارات كبرى في الصحة والتعليم والتعامل مع التغير المناخي.

وتدفع مسودة الموازنة على 10سنوات الكونغرس باتّجاه الخطوة التالية في إطار رؤية الرئيس جو بايدن الطموحة لولايته الأولى وتأتي في أعقاب خطة للبنى التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار، أقرّها الشيوخ أول من أمس وستنتقل لمجلس النواب. وتشمل خطة الإنفاق تمويلاً لتدابير تتعلق بالمناخ واستثمارات جديدة في البنى التحتية تتضمن مواد حذفت من حزمة مجلس الشيوخ ومنح إقامات لملايين العمال المهاجرين إضافة إلى دفع أقساط الجامعات الحكومية لمدة عامين وسيكون بإمكان أعضاء المجلس تقديم تعديلاتهم حتى 15 سبتمبر.

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