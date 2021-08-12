الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي، مسجلاً مستوى قياسياً، أمس، عند الفتح، بعد بيانات أظهرت أن نمو التضخم بلغ ذروة، على ما يبدو، في يوليو، بينما ربحت الأسهم شديدة التأثر بالاقتصاد، عقب تمرير مشروع قانون للبنية التحتية.

وصعد المؤشر 36.22 نقطة، و 0.10 % إلى 35300.89 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 5.43 نقاط، أو 0.12 % إلى 4442.18 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 46.30 نقطة، أو 0.31 % إلى 14834.38 نقطة.

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع للجلسة الرابعة، بدعم أرباح قوية أعلنتها بريدجستون وشركات أخرى. وصعد مؤشر نيكاي القياسي 0.65 %، إلى 28070.51 نقطة، وهو أول إغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة منذ 16 يوليو.

وربح مؤشر توبكس، 0.92 % إلى 1954.08 نقطة، وبلغ أيضاً أعلى مستوى منذ منتصف يوليو، في ظل دعم أرباح إيجابية للمعنويات.

وارتفعت أسعار الذهب، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة «دلتا» من فيروس «كورونا»، على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 1732.61 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 %، إلى 1733.90 دولاراً.

وربحت الفضة 0.2 %، إلى 23.38 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 %، إلى 1001.76 دولار، واستقر البلاديوم عند 2642.69 دولاراً.

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