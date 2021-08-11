302 مليار دولار عجز الميزانية الأمريكية في يوليو

المصدر: واشنطن - رويترز

سجلت الحكومة الأمريكية عجزاً في الميزانية بلغ 302 مليار دولار في يوليو، وهو مستوى قياسي مرتفع لذلك الشهر، مع بقاء الإنفاق لتخفيف تداعيات الجائحة مرتفعاً.

وقالت وزارة الخزانة (اليوم الأربعاء): إن العجز في يوليو يقارن مع عجز في الميزانية بلغ 63 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات للشهر 262 مليار دولار، بانخفاض 54% من يوليو 2020، في حين تراجعت النفقات عشرة في المئة إلى 564 مليار دولار.

وبلغ العجز في ميزانية الحكومة الأمريكية للأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2021، التي تنتهي في سبتمبر 2.540 تريليون دولار بانخفاض 10% من العجز القياسي البالغ 2.807 تريليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2020.

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