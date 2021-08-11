119 % قفزة أرباح «لينوفو» الفصلية

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت مجموعة «لينوفو» الصينية، أن صافي دخلها ارتفع بنسبة 119 % في الربع الأول، إلى 466 مليون دولار، مقابل 213 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن هذا يمثل أفضل نتائج تحققها منذ سنوات، وأضافت أن التحول الرقمي خلق فرصاً كبيرة.

وارتفع العائد على السهم إلى 3.53 دولارات، مقابل 76. 1 دولار قبل عام.

وارتفعت إيرادات المجموعة لهذا الربع بنسبة 27 %، إلى 16.929 مليار دولار، مقابل 13.348 مليار دولار العام الماضي، مدفوعة بأداء قوي في جميع القطاعات.

وقالت الشركة إنها «تتوقع فرصاً متواصلة للنمو المستدام، وتحسين الربحية عبر أعمالها، في مجالات مثل حلول الأعمال، وحلول البنية التحتية، وأجهزة الكمبيوتر الحديثة...»، مضيفةً أن «الابتكار سيستمر في المساعدة في دفع النمو المربح والمستدام».

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