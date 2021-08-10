إدارة معلومات الطاقة تتوقع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي وهبوط الطلب 2021

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيرتفع في 2021 بعد هبوطه العام الماضي بسبب انهيار الطلب الذي أحدثته جائحة فيروس «كورونا».

وتوقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الغاز الجاف سيرتفع إلى 92.15 مليار قدم مكعبة يومياً في 2021 وإلى 94.88 مليار قدم مكعبة يومياً في 2022، من 91.35 مليار قدم مكعبة يومياً في 2020. ويقارن ذلك مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 93.06 مليار قدم مكعبة يومياً المسجل في 2019.

وتوقعت الوكالة أيضاً أن استهلاك الغاز في الولايات المتحدة سينخفض إلى 82.46 مليار قدم مكعبة يومياً في 2021 قبل أن يرتفع إلى 83.78 مليار قدم مكعبة يومياً في 2022، من 83.25 مليار قدم مكعبة يومياً في 2020. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع بلغ 85.15 مليار قدم مكعبة يومياً في 2019.

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