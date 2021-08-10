50 % نمو الإنفاق العالمي على الإعلانات بـ «فيسبوك» و«إنستغرام»

المصدر: دبي - البيان

كشفت منصة «إمبليفاي» المتخصصة في مجال تجارب العملاء، عن نمو الإنفاق الإعلاني العالمي على موقعي «فيسبوك» و«إنستغرام» بنسبة 50% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقاً لتقرير الشركة حول الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني 2021، فقد تمحور تركيز أغلب العلامات التجارية على الإعلانات عبر منشورات «فيسبوك» بنسبة 53.4%، تلتها منشورات «إنستغرام» بنسبة 17.7%، ثم القصص في «إنستغرام» بنسبة 11%.

وكشفت البيانات عن سيطرة قطاع التجارة بالتجزئة في الشرق الأوسط على معدلات التفاعل على صفحات العلامات التجارية في «فيسبوك» بنسبة 23%، يليه قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع الطيران 13.5%. كما حققت صفحات شركات البيع بالتجزئة أعلى معدلات التفاعل على «إنستغرام» أيضاً بنسبة 22.9%، تلتها بفارق ضئيل صفحات التجارة الإلكترونية بنسبة 21.4%.

وخلُص التقرير إلى نتيجة مهمة أخرى مفادها أن تفاعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع مقاطع البث المباشر أعلى بكثير من تفاعلهم مع المحتوى التقليدي، فقد حققت مقاطع البث المباشر على «فيسبوك» أعلى معدلات التفاعل الطبيعي، وسجلت معدلات مشاركة أكبر بثلاث مرات من مقاطع الفيديو العادية في الشرق الأوسط والعالم أجمع، على الرغم من أنها تمثل أقل من 1% من المنشورات الدعائية.

وقالت زارناز آرليا، الرئيسة التنفيذية لشؤون التسويق في «إمبليفاي»: إن النمو المتزايد للإنفاق الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي ليس مجرد انتعاش بسيط بعد الأزمة الصحية، وإنما تطور ضخم وكبير على مستوى القطاع، بالتزامن مع اعتماد أعداد متزايدة من العلامات التجارية على التسويق والتفاعل مع عملائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تزداد شعبية التجارة الاجتماعية بمختلف أشكالها في هذا العام، مع إدراك مزيد من العلامات التجارية لأهمية البث المباشر وبدئها بنشر العديد من أشكال هذا المحتوى للتفاعل بشكل ملائم مع عملائها والوصول إلى شرائح واسعة من المستخدمين خلال مختلف مراحل تجاربهم.

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