3.5 تريليونات دولار الميزانية الأمريكية المقترحة

المصدر: واشنطن - وكالات

كشف مجلس الشيوخ الأمريكي عن ميزانية قيمتها 3.5 تريليونات دولار للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر. وبحسب وثائق، تتضمن الميزانية المقترحة إعفاءات ضريبية ومنحاً لتشجيع الطاقة النظيفة، والتصنيع والنقل، كما تشمل أيضاً تغييرات في سياسات الهجرة والتعليم. وذكرت وكالة «بلومبرج» أنه من المتوقع أن يتم التصويت على مخطط الميزانية هذا الأسبوع.

وتغلبت الخطة الاستثمارية الواسعة لتحديث البنية التحتية الأمريكية على عقبات جديدة. ومن شأن هذه الميزانية أن تتيح 550 مليار دولار من الإنفاق على الطرق والجسور والمواصلات وكذلك على الإنترنت العالي السرعة ومكافحة تغير المناخ وتنفيذ مجموعة واسعة من برامج التعليم والصحة، فضلاً عن تمديد التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى.

في سياق متصل، شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على دعوتها للكونجرس لرفع سقف الدين الأمريكي من خلال تحرك يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس مع قرب نفاد قدرة الحكومة الاتحادية على الاقتراض. وقالت إن مثل هذا التحرك لن يرفع الإنفاق الحكومي ولن يمهد السبيل لإنفاق مستقبلي مضيفة في بيان يسمح ببساطة بسداد الخزانة نفقات أُقرت مسبقاً. ويصيب عدم الوفاء بهذه الالتزامات الاقتصاد الأمريكي ومعيشة جميع الأمريكيين بضرر لا يمكن إصلاحه.

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