مطاعم رقمية وقوائم طعام ثلاثية الأبعاد بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فود أبرز» لخدمات الحوسبة السحابية إطلاق قوائم الطعام الرقمية الثلاثية الأبعاد للمطاعم والمقاهي باستخدام تقنيات الجيل اللاحق من الذكاء الاصطناعي، ما يمكن أن يسهم في زيادة المبيعات بنسب تتراوح بين 40- 60%.

وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان أصحاب المطاعم، تجنب نسبة العمولة ومشاركة الأرباح مع تطبيقات توصيل الطعام، والحصول على مطاعمهم الرقمية بالقوائم الثلاثية الأبعاد الخاصة بهم، مقابل دولار في اليوم.

وبالإمكان إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بها خلال يوم واحد فقط، واستقبال طلبات زبائنهم مباشرة من دون أي عمولة.

وتقدم خدمات الذكاء الاصطناعي في مجال تطبيقات المطاعم الرقمية أفضل أداء حوسبة متاح حالياً.

ومع وجود مراكز إقليمية في فلوريدا ودبي وسنغافورة، ساعدت «فود» أبرز أصحاب المطاعم عالمياً على مضاعفة أرباحهم من خلال القنوات الرقمية، مع المحافظة على خصوصية بيانات عملائهم وسريتها.

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