24.5 % نمو التجارة الخارجية للصين

المصدر: بكين - وام

ارتفع إجمالي حجم صادرات الصين وواردتها بنسبة 24.5% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ليسجل 21.34 تريليون يوان بحسب بيانات الهيئة العامة للجمارك.

ووفقاً للبيانات - التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) - فإن هذا الحجم للتجارة الخارجية يمثل زيادة بنسبة 22.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 فيما سجّلت الصادرات والواردات نمواً مزدوج الرقم خلال الفترة من يناير إلى يوليو، حيث ارتفعتا بنسبة 24.5% و24.4% على أساس سنوي على الترتيب.

وارتفع حجم الفائض التجاري للصين 24.8% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى ليصل إلى 1.98 تريليون يوان.

وفي شهر يوليو ارتفعت واردات الصين وصادراتها بنسبة 11.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.27 تريليونات يوان.

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