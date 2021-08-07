أبطأ وتيرة نمو للعقارات البريطانية في 4 أشهر

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت شركة «هاليفاكس» البريطانية للرهن العقاري، أمس، أن أسعار العقارات في بريطانيا سجلت في يوليو الماضي أبطأ وتيرة نمو لها خلال 4 أشهر، في مؤشر على أن إلغاء أحد الإعفاءات الضريبية على شراء العقارات ألقى بظلاله على حركة سوق العقارات في البلاد. وذكرت الشركة أن قيمة المساكن ارتفعت في يوليو بنسبة سنوية 7.6%، مقابل 8.7% في سابقه يونيو. وأضافت أن هذه النسبة تجعل متوسط قيمة العقارات البريطانية 261 ألفاً و221 جنيهاً استرلينياً (363 ألفاً و690 دولاراً).

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المدير الإداري بشركة «هاليفاكس»، راسل غالي، قوله في بيان أمس: «نتوقع أن تظل سوق العقارات ثابتة خلال الشهور القليلة المقبلة، مع استمرار تباطؤ النمو السنوي في الأسعار، ولكنه سوف يظل في المنطقة الإيجابية حتى نهاية العام الجاري».

وكان تقرير منفصل لمؤسسة «نيشن وايد» للرهن العقاري، قد توقع أواخر الشهر الماضي أن يظل الطلب على العقارات ثابتاً على المدى القريب بفضل ثقة المستهلك ونقص العقارات المعروضة للبيع، واستمرار انخفاض تكاليف الاقتراض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز