«يونايتد إيرلاينز» تطلب تلقي العاملين لقاح «كورونا»

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز» ضرورة حصول العاملين لديها على لقاح مضاد لفيروس كورونا، لتصبح بذلك أول شركة طيران أمريكية كبرى تفرض هذا الأمر، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقالت يونايتد إيرلاينز في مذكرة، إنه يجب على الموظفين تلقي اللقاح وتحميل سجل الجرعات الخاص بهم على قاعدة بيانات الشركة في موعد أقصاه 25 أكتوبر، إلا أن هذا التاريخ قد يتغير.

وفي منتصف يونيو، بدأت الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها في مطالبة المعينين الجدد لديها بتقديم دليل على تلقّيهم اللقاح ضد فيروس «كورونا» بحلول تاريخ بدء عملهم.

وتنضم يونايتد إلى قائمة متزايدة من الشركات التي دفعها الانتشار السريع لسلالة شديدة العدوى من الفيروس إلى طلب إثبات التطعيم من الموظفين، بما في ذلك شركتا فيسبوك وتايسون فودز.

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