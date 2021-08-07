تقرير الوظائف الأمريكي يدعم الدولار أمام العملات العالمية

المصدر: (لندن - وكالات)

وسّع الدولار مكاسبه أمام العملات الرئيسة خلال تعاملات أمس، بعد صدور تقرير الوظائف، الذي جاء أفضل من التوقعات.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي بـ943 ألف وظيفة خلال يوليو المنصرم، وهي الوتيرة الأكبر منذ أغسطس 2020، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير لإضافة 879 ألف وظيفة.

وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 5.4% بنهاية يوليو الماضي، مقابل 5.9% في سابقه يونيو، ومقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تسجيل 5.7%.

فيما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسة 0.5% عند 92.680 نقطة خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى منذ نهاية يونيو 2021. وصعد الدولار أمام اليورو بنسبة 0.5%، ليسجل 1.1172 دولار، كما صعد مقابل الين 0.4% عند 110.2 ينات.

وسجلت العملة الأمريكية ارتفاعاً 0.3% أمام الجنيه الاسترليني عند 1.3385 دولار، وزادت مقابل الفرنك السويسري 0.6% إلى 0.9127 فرنك.

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