200 % قفزة أرباح «ميرسك» في الربع الثاني

المصدر: لندن- الوكالات

سجلت «ميرسك»، أكبر شركة شحن حاويات في العالم زيادة حادة في أرباح الربع الثاني، مع ارتفاع أسعار الشحن، بسبب الازدحام والاختناقات.

وارتفعت إيرادات الشركة الدنماركية بنحو 60% إلى 14.2 مليار دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد 5.1 مليارات دولار، بارتفاع 200% مقارنة مع 1.7 مليار دولار مسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء ذلك مع ارتفاع أسعار شحن الحاويات مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة «كوفيد 19»، وانتعاش الطلب على السلع.

وصرح المدير التنفيذي للشركة «سورين سكو» في حديث مع «سي إن بي سي»: «في الوقت الحالي بالنسبة لشحن الحاويات، لدينا طلب لم تتم تلبيته بشكل فعال، والقدرة العالمية غير قادرة على تلبية كل هذا الطلب، وهو ما يرفع أسعار الشحن».

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