«بيتكوين» ترتفع فوق 41 ألف دولار

المصدر: لندن - الوكالات

ارتفعت عملة «بيتكوين» الرقمية خلال تعاملات أمس لتتداول أعلى من 41 ألف دولار، بينما تراجعت الإيثريوم على الرغم من تعرض شبكتها لعملية تحديث رئيسية أول من أمس.

وارتفع سعر عملة «بيتكوين» المشفرة بنسبة 0.4% لتصل إلى 41118.6 دولاراً، خلال التعاملات أمس وفقاً لبيانات «كوين ماتريكس».

وفي نفس الوقت، تراجعت عملة الإيثريوم بنسبة 0.6% لتصل إلى 2778.95 دولاراً، وارتفعت الربيل 0.7% عند 73.74 سنتاً.

وتعرضت شبكة الإيثريوم لتحديث رئيسي يغير الطريقة التي تتم بها معالجة المعاملات عبر الشبكة عن طريق تقديم أسعار واضحة لرسوم المعاملات المدفوعة للقائمين على التعدين.

وأدخل أعضاء الكونغرس الأمريكي رون وايدن وبات تومي وسينثيا لوميس تعديلات على مقترح قانون فرض ضرائب على تداول العملات الافتراضية، ليتم استبعاد المدققين وصانعي الأجهزة والبرامج وكذلك مطوري البروتوكول.

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