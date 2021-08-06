البقاء.. هدف «هواوي» الاستراتيجي مع تهاوي الإيرادات

المصدر: بكين - الوكالات

قال «إريك شو» رئيس مجلس إدارة «هواوي» بالتناوب، إن الشركة تهدف إلى البقاء والاستمرارية مع تراجع الإيرادات حوالي 30% في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وخلال النصف الأول من عام 2021، سجلت الشركة الصينية إيرادات بقيمة 320.4 مليار يوان (49.6 مليار دولار)، مقارنة مع 454 مليار يوان سجلتها في النصف الأول من عام 2020.

وبلغ هامش الربح 9.8% وهو الأعلى منذ عام 2019، وذكرت أن أداءها الإجمالي يتوافق مع التوقعات.

وذكر «شو» في بيان أمس: حددت الشركة أهدافها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، هدفنا هو البقاء، والقيام بذلك على نحو مستدام.

ونمت أعمال الشركة لبيع معدات شبكات الجيل الخام والبنية التحتية الأخرى للاتصالات بشكل مطرد خارج الصين في النصف الأول من العام، وفي الصين -التي تعد أكبر أسواقها- تأثرت بتأخير طرح شبكة الجيل الخامس.

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