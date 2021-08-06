«أليانز» أكثر تفاؤلاً في 2021 بعد ربع سنوي جيد

المصدر: ميونخ - د ب أ

تنظر شركة التأمين الألمانية العملاقة «أليانز» بتفاؤل أكثر تجاه هذا العام بأكمله بعد قفزة عالية مفاجئة في الأرباح في الربع الثاني.

وأعلنت المجموعة المسجلة في بورصة «داكس» أمس في ميونخ أن أرباح التشغيل هذا العام قد تكون في النصف العلوي من النطاق المستهدف البالغ 11 إلى 13 مليار يورو.

وعلى الرغم من الخسائر المرتفعة من الكوارث الطبيعية، حققت أليانز في الربع الثاني من هذا العام ربحاً تشغيلياً قدره 3.3 مليارات يورو، بزيادة قدرها نحو 29% مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، والتي هيمنت عليها قيود جائحة «كورونا».

وجاءت الزيادة في الأرباح التشغيلية أكثر مما توقعه المحللون.

وبينما تعافى قسم التأمين على الممتلكات والحوادث تقريباً كما كان متوقعاً، فقد حقق قسم التأمين على الحياة والتأمين الصحي بالإضافة إلى التداول في الصناديق أكثر مما احتسبه المحللون في المتوسط.

وزاد حجم مبيعات المجموعة بنسبة 11% إلى 34.3 مليار يورو.

ونمت الأرباح الفصلية المنسوبة إلى المساهمين بنسبة 46% لتصل إلى 2.2 مليار يورو، لتجاوز بذلك أيضاً توقعات خبراء القطاع.

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