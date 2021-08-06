تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت شركة هاليفاكس البريطانية للرهن العقاري، أن أسعار العقارات في بريطانيا سجلت في يوليو الماضي أبطأ وتيرة نمو لها خلال 4 أشهر، في مؤشر على أن إلغاء أحد الإعفاءات الضريبية على شراء العقارات ألقى بظلاله على حركة سوق العقارات في البلاد.

وذكرت شركة هاليفاكس أن قيمة المساكن ارتفعت في يوليو بنسبة سنوية تبلغ 7.6 % مقابل 8.7 % في الشهر السابق عليه.

وأضافت أن هذه النسبة تجعل متوسط قيمة العقارات البريطانية تبلغ 261 ألفاً و221 جنيهاً استرلينياً (363 ألفاً و690 دولاراً).

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن راسل جالي المدير الإداري بشركة هاليفاكس قوله في بيان أمس: «نتوقع أن تظل سوق العقارات ثابتة خلال الشهور القليلة المقبلة، مع استمرار تباطؤ النمو السنوي في الأسعار، ولكنه سوف يظل في المنطقة الإيجابية حتى نهاية العام».

وكان تقرير منفصل لمؤسسة «نيشن وايد للرهن العقاري» قد توقع أواخر الشهر الماضي أن يظل الطلب على العقارات ثابتاً على المدى القريب بفضل ثقة المستهلك ونقص العقارات المعروضة للبيع، واستمرار انخفاض تكاليف الاقتراض.

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