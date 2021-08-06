«بيتكوين» قرب 38 ألف دولار

المصدر: لندن - الوكالات

تراجعت عملة بيتكوين الافتراضية خلال التعاملات أمس، لكنها لا تزال تتداول أعلى مستوى 38 ألف دولار، كما هبطت الإيثريوم بأكثر من 3%.

وبدأ «جيه بي مورغان» الترويج لصندوق بيتكوين لعملائه الأثرياء، إذ يعرض عليهم صندوقاً للاستثمار يدار بالشراكة مع «إن واي دي آي جي».

وتراجعت عملة «بيتكوين» الرقمية بنسبة 3.8% لتصل إلى 38176.8 دولاراً، في التعاملات المبكرة من أمس وفقاً لموقع «كوين ميتريكس».

وفي نفس الوقت، تراجعت الإيثريوم بنسبة 3.2% لتصل إلى 2608.8 دولارات، وذلك قبل إجراء تحديث على شبكتها، وانخفضت الريبل بنسبة 2.7% لتصل إلى 71.24 سنتاً.

ويذكر أن مشرعي أوروجواي قدموا بالأمس اقتراحاً لمشروع قانون يسمح باستخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع بشكل رسمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز