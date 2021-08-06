انتعاش الطلب يحدّ خسائر «لوفتهانزا» الفصلية

المصدر: فرانكفورت - أ ف ب

خفضت «لوفتهانزا»، أكبر شركة طيران في أوروبا، صافي خسائرها بالنصف في الربع الثاني من 2021، مستفيدة من الانتعاش القوي في الطلب.

تتوقع المجموعة الألمانية، زيادة في الرحلات للأشهر الثلاثة المقبلة، تصل إلى 50 % من مستوى ما قبل الأزمة، علاوة على تحقيق أرباح للمرة الأولى منذ مارس 2020.

وأوردت الشركة في بيان أمس أنها سجلت بين شهري أبريل ويونيو، نتيجة صافية قدرها -756 مليون يورو، في مقابل -1,5 مليار خلال هذه الفترة من العام الماضي، نتيجة «زيادة الحجوزات وعدد الركاب»، بفضل «تخفيف قيود السفر».

وأوضحت «لوفتهانزا»، التي تضم أيضاً شركات متفرعة، هي السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل ويوروينغز، أن «الحجوزات المسجلة في شهر يونيو وحده، تضاعفت مقارنة ببداية الربع» الثاني.

وتقوم المجموعة التي أنقذتها الدولة الألمانية من الإفلاس، بعملية إعادة هيكلة واسعة النطاق، تتضمن تخفيض أسطولها.

كذلك تم إلغاء 30 ألف وظيفة من أصل 130 ألفاً، ما ساهم بتوفير 1,1 مليار يورو، من أصل الهدف المتمثل بـ 1,8 مليار.

واعتبر المدير التنفيذي، كارستن شبور، أن هذا الإجراء «مؤلم، لكنه ضروري، للحفاظ على الوظائف المتبقية، البالغة 100 ألف».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز