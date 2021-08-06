«فاو»: تراجع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني

المصدر: روما - رويترز

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تراجع أسعار الغذاء العالمية لثاني شهر على التوالي خلال يوليو، وسط انخفاض في أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

ووفقاً للبيانات الصادرة، والتي نقلتها وكالة «رويترز»، تراجع متوسط مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء- الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر- إلى 123 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 124.6 نقطة في يونيو السابق له.

وفي الوقت نفسه زاد المؤشر بنسبة 31% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، تراجع مؤشر أسعار الحبوب 3% على أساس شهري، كما انخفض مؤشر الذرة 6%.

لكن على الجانب الآخر، زادت أسعار الدقيق بنحو 1.8% لأعلى مستوى منذ منتصف 2014، فيما هبط سعر الزيوت النباتية بنحو 1.4% إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وفي المقابل زادت أسعار السكر لرابع شهر على التوالي بنحو 1.7%، بينما تراجعت أسعار منتجات الألبان 2.8%.

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