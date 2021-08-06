مستوى قياسي للعجز التجاري الأمريكي

المصدر: (واشنطن – رويترز)

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في يونيو، إذ أدت جهود الشركات لإعادة بناء المخزونات لتلبية الإنفاق الاستهلاكي القوي إلى زيادة الواردات. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري زاد 6.7 % إلى 75.7 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا عجزاً قدره 74.1 مليار دولار.

وارتفعت واردات السلع 1.8 % إلى 239.1 مليار دولار، وهو مستوى قياسي أيضاً. وزادت صادرات السلع 0.2 % لتصل إلى 145.9 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

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