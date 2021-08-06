بيانات اقتصادية ونتائج قوية تُنعش الأسهم العالمية

المصدر: عواصم – رويترز

دعمت بيانات اقتصادية إيجابية ونتائج فصلية قوية للشركات مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس، حيث سجلت الأسهم في البورصات الأمريكية والأوروبية واليابانية ارتفاعات جماعية.

وصعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية عند الفتح بعد بيانات أظهرت انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية، بينما يتطلع المستثمرون ليوم آخر حافل بتقارير نتائج أعمال الشركات.

وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.20 نقاط ما يعادل 0.14 % إلى 4408.86 نقاط، بينما ربح مؤشر ناسداك المجمع 13.55 نقطة أو 0.09 % إلى 14794.08 نقطة.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 22.94 نقطة أو 0.07 % إلى 34815.61 نقطة.

وحققت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً قياسياً عند الإغلاق بدعم من نتائج قوية لشركتي نوفو نورديسك وسيمنس فاقت في تأثيرها ضعف أداء أسهم التعدين وخسائر في شركات تجزئة ألمانية كبيرة تأثرت إيراداتها بسبب اضطرابات مرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % ليغلق على ارتفاع قياسي بلغ 469.96 نقطة لرابع جلسة على التوالي هذا الأسبوع.

وصعد سهم نوفو نورديسك الدنمركية 5.2 % بعدما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله وسجلت أرباحا فصلية فاقت المتوقع.

وقفز سهم سيمنس الألمانية الصناعية 2.6 % بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح.

وكانت أسهم التعدين الأسوأ أداءً إذ تراجع مؤشر القطاع 2.6 % مع انخفاض أسعار خام الحديد والفلزات والمعادن الأساسية بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين.

ونزل قطاع التجزئة 0.5 % مع انخفاض سهم أديدس 6 % بعدما تضررت المبيعات في الصين بفعل مقاطعة للعلامات التجارية الغربية، بينما أدت زيادة الإصابات بكوفيد-19 إلى إغلاق مصانع في فيتنام وهي مورد رئيسي.

ونزل سهم شركة زالاندو لتجارة الأزياء عبر الإنترنت 4.8 % بعدما قالت إنها أنفقت المزيد في التسويق للحفاظ على معدل تسوق العملاء.

وصعدت الأسهم الأوروبية 1.8 % هذا الأسبوع إذ ساهمت مجموعة من بيانات الإيرادات القوية في تخفيف مخاوف بشأن زيادة الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا.

ونزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 % بينما زاد مؤشر أسهم الشركات المتوسطة 0.7 % بعدما أعلن بنك إنجلترا خططاً لإنهاء إجراءات تحفيز الاقتصاد البريطاني المرتبطة بالجائحة.

وواصلت أسهم التكنولوجيا أدائها القوي وأغلقت مرتفعةً 0.9 % وهو أعلى مستوى خلال أكثر من 20 عاماً.

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً بدعم من نتائج أعمال إيجابية لنيبون يوسن وكيكومان كورب وهيتاشي زوسن، بيد أن المكاسب كبحتها مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد 19.

وارتفع المؤشر القياسي الزاخر بشركات التكنولوجيا 0.52 %، ليتفوق على تقدم 0.39 % للمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر إغلاق مرتفع لبورصة «وول ستريت» في الليلة السابقة.

وأضاف مؤشر توبكس لأسهم النمو 0.62 % متجاوزاً مؤشر أسهم القيمة الذي زاد 0.18 %.

وكان قطاع النقل البحري أكبر الرابحين بين القطاعات الفرعية على توبكس بفارق كبير إذ صعد 9.5 %.

وكان سهم نيبون يوسن الأفضل أداء على نيكاي ليقفز 12.7 % وارتفعت أسهم شركات شحن بحري أخرى هي ميتسوي أو. إس. كيه لاينز 6.66 % وكاواساكي كيسن 6.58 %.

وصعد سهم كيكومان للمواد الغذائية 9.93 %، بينما ارتفع سهم شركة البنية التحتية والطاقة هيتاشي زوسن 6.81 %.

وتقدم سهم راكوتين جروب 8.38 % بعد أن دخلت الشركة في شراكة لتشييد شبكة جديدة للهاتف المحمول في ألمانيا.

وأعلنت اليابان عن قفزة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بكوفيد 19 يوم الثلاثاء عند 14 ألفاً و207، بفعل زيادة قياسية للإصابات في طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية بلغت 4166 حالة.

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